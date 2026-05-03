252 Blainville Rally Paper 3e édition

Votre billet comprend la participation pour une voiture (4 participants), le déjeuner, le dîner, le souper et une bouteille d’eau par participant à bord. Les membres de la base doivent aider à distance, sans limite de nombre. Rejoignez-nous pour une journée palpitante de défis, d’énigmes et de travail d’équipe !

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