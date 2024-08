Écoute d'un épisode du Balado des petits ours avec l'auteur et comédien Jean-Philippe Lehoux

Le Petit Théâtre de Sherbrooke vous invite en primeur à l'écoute d'un épisode du Balado des petits ours « Le voleur d'histoires » en compagnie de Jean-Philippe Lehoux, auteur et comédien bien connu pour son rôle du chapelier dans l'émission télévisée Alix et les merveilleux. L'événement a lieu le dimanche 26 février à 10 h à La place citoyenne du parc Belvédère de Sherbrooke, situé au 500, rue Thibault.





L'écoute sera suivie d'un atelier de bricolage en lien avec les textes de l'épisode et d'une collation servie aux tout-petits. L'événement est d'une durée d'environ une heure, est gratuit pour tou.te.s.





Lorsque vous choisissez les billets, comptez toutes les personnes présentes.





Vous êtes les bienvenu.e.s !