Carnet Plein Air

Organisé par

Carnet Plein Air

À propos de cet événement

26-03-15 Marche nordique au Mont Bellevue

1440 Rue Brébeuf

Sherbrooke, QC J1H 3G2, Canada

Né au Québec !
Gratuit

Prenez ce billet si vous êtes né dans la Belle Province de Québec ! (Les billets pour guide, bénévole et accompagnateur se trouvent plus bas.)

Nombre de places limité - Réservation obligatoire


Né ailleurs !
Gratuit

Prenez ce billet si vous êtes né à l'extérieur du Québec (Et que vous n'êtes pas guide, accompagnateur ou bénévole.)


Nombre de places limité - Réservation obligatoire

Bénévole / Accompagnateur / Guide / Animateur
Gratuit

Billet pour les guides, organisateurs, animateurs et bénévoles seulement !

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