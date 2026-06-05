Carnet Plein Air

Organisé par

Carnet Plein Air

À propos de cet événement

2026/06/05 Concert d'amour d'anoures sous les étoiles

Rue Lévesque

Sherbrooke, QC J1E 1M3, Canada

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Billet régulier - adulte
14 $

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Billet solidaire - adulte
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Billet régulier - enfant (10 ans et plus)
7 $


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Bénévole / Accompagnateur / Guide / Animateur
14 $

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