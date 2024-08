L'éveil des sens

NOUVEAUTÉ : ATELIER ÉVEIL DES SENS🖐

Nouveau concept d'atelier chez Lactéa, les ateliers ÉVEIL DES SENS qui ont pour objectif de permettre à bébé de découvrir ses 5 sens à travers diverses activités.



Comme premier projet, nous t'offrons la chance de fabriquer une superbe bouteille sensorielle pour ton bébé!



Les bouteilles sensorielles sont issues de la pédagogie Montessori. Elles permettent de stimuler les sens, contribue à maintenir leur attention et leur concentration sur cette activité, peuvent aider les bébés à découvrir le lien de cause à effet et sont idéales pour aider les enfants à s’apaiser



Lactéa s'occupe de tout, nous te fourniront le matériel et les instructions.





Dès10h00 nous accueillerons Alexandra Forget, ergothérapeute.

L'activité est gratuite pour nos membres et au coût de 5$ pour les non-membres.





Vous pouvez aussi devenir membre en cliquant ici et profiter de tous les rabais : https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/39480c39-4a1e-4c1a-90d1-4f0bbea03a40