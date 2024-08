Activité spéciale de fin d'année - 10 juin 2024

Pour célébrer la fin de l'année, nous invitons vos enfants à une activité spéciale de fin des programmes au Centre Oméga !









Pour se rendre à l'activité, l'option à prioriser serait de vous chargez du transport de votre enfant puisque nous ne pouvons garantir le nombre de places qu'il nous sera possible d'offrir. Si vous êtes également à l'aise de véhiculer d'autres enfants, merci de nous en faire part. Si cela ne vous est pas possible, le Centre Oméga tentera d'organiser le voyagement à bord de son minibus et des voitures des intervenant.e.s, des bénévol.e.s. et des parents volontaires. Pour les écoles à distance de marche, c'est de cette façon que des membres de l'équipe du Centre Oméga se déplaceront avec vos enfants.





Fin de l'activité à 18h. Vous devrez venir chercher vos enfants directement à la Zone au 1020 rue de la Mairie à Blainville.





À l'horaire:

Collations spéciales

Accès aux installations de la Zone

BEAUCOUP DE PLAISIR !!!!





Vous avez jusqu'au jeudi 6 juin 12:00 pour confirmer la présence de votre enfant à l'activité !