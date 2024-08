Venez en grand nombre à notre concert de fin de saison 2023-2024 ! Nous avons extrêmement hâte de vous présenter notre matériel et de chanter une fois de plus pour vous dans la charmante Chapelle Saint-Louis sur le Plateau Mont-Royal. Les portes ouvriront à 16h00 et le concert débutera à 16h30. Nous chanterons un répertoire varié, d'environ 1h30, allant de pièces de la Renaissance à des œuvres contemporaines. Au plaisir de partager notre amour de la musique avec vous !