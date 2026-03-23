27 avril 11h30 - Session d'information "Préparer le départ" Op Reassurance / "Preparing for departure" Information session
Session d'information pré-déploiement - 27 avril 11h30
Gratuit
La session se déroule en ligne. Vous recevrez le lien Teams par courriel suite à votre inscription.
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