27h de fête pour mes 27 ans!

Tu ne peux pas venir à cette fête grandiose, mais tu veux me montrer que tu m'apprécies! Donnes-moi de l'argent pour acheter des shots! Achètes ce billet autant de fois que tu veux! Plus t'en achètes, plus je t'aime; c'est la loi du farwest!
Love you soooo much xxx
Happy hour - Margarita fiesta
CA$5
16 mai 2025 : 15h à 17h
On débute en force avec un happy hour Margarita et pinata! C'est aussi à ce moment que tu découvriras ton identité de cowgirl 👀
Code vestimentaire : Blanc, Rose, Festif, Jeans
À apporter : Rien pentoute!
Thaï take out time!
free
16 mai 2025 : 17h à 19h
On commande du take-out à mon resto thaï pref aka Les Délices de Thaïlande! Nous jouerons aussi au jeu des secrets...if you know you know 👀
Code vestimentaire : Blanc, Rose, Festif, Jeans
À apporter : Rien pentoute! Chacun paye son repas.
Décoration de chapeaux de cowgirl!
CA$10
16 mai 2025 : 19h à 21h
On fait la décoration d'un chapeau de cowgirl qu'on va utiliser pour aller fêter les dernières heures de ce rodéo de 27h!
Code vestimentaire : Blanc, Rose, Festif, Jeans
À apporter : Rien pentoute! Je te fournis le chapeau et les décos.
Party pyjama!
free
16 mai 2025 : 21h à minuit
On peut se faire des masques, les ongles, s'épiler les sourcils, etc. On écoute peut-être un film? Bref, c'est relax!
Ça n'inclus pas la partie dodo. Allez chez vous pour dormir hahaha!
Code vestimentaire : Ça vous sera fourni 👀
À apporter : Un snack de votre choix (bonbons, chips, chocolat, etc.)
Boozy brunch!
free
17 mai 2025 : 9h à 11h
On va bruncher à mon resto de déjeuners par excellence aka Le cochon dingue pis on boit des mimosas!!
Code vestimentaire : Day time cowgirl (rose, blanc, jeans)
À apporter : Rien pentoute! Chacun paye son repas.
Forfait Pouliches en fête!
CA$20
17 mai 2025 : 11h à 16h
Direction les Galeries de la capitale :
- Ride de poney électrique
- Atelier toutou
- Manèges
Code vestimentaire : Day time cowgirl (rose, blanc, jeans)
À apporter : Rien pentoute! Le prix comporte le poney électrique et les manèges. Le toutou sera à vos frais selon votre choix!
Fuel on fluids!
free
17 mai 2025 : 16h à 18h
C'est la 17e heure, on prend un moment pour se détendre, s'hydrater et boire un café, prendre une douche au besoin...
Nécessaire si vous avez été une pouliche en fête! Sinon, accueil pour celles qui viennent souper.
Code vestimentaire : Day time cowgirl (rose, blanc, jeans)
À apporter : Rien pentoute!
BBQ4QTs!
free
17 mai 2025 : 18h à 20h
On mange du BBQ chez nous! Cowboy caviar, burgers and more! On souffle les bougies et on trouve les défis pour la soirée... 👀
Code vestimentaire : Day time cowgirl (rose, blanc, jeans)
À apporter : Rien pentoute!
Préparation des pouffies!
free
17 mai 2025 : 20h à 22h
Requis : À partir d'ici, c'est le PARTYYYYYY! Je veux rien savoir de toi si tu ne bois pas et si tu ne fais pas la fiesta. (Rien de personnel xxx) On se dévisse la tête, Yee ha!
Code vestimentaire : Night time cowgirl (Je veux des paillettes, du brillant, du rose OBLIGATOIRE, du blanc, DES BOTTES DE COWGIRL, et un CHAPEAU de cowgirl OBLIGATOIRE)
À apporter : Les choses pour te préparer à sortir, ton outfit flamboyant, tes cartes d'identités, et ta boisson de choix pour ce pré-drink.
Ballroom!
free
17 mai 2025 : 22h à Minuit
On commence la soirée en allant danser de la danse en ligne! Yee-Ha!
Code vestimentaire : Night time cowgirl (Je veux des paillettes, du brillant, du rose OBLIGATOIRE, du blanc, DES BOTTES DE COWGIRL, et un CHAPEAU de cowgirl OBLIGATOIRE)
À apporter : Tes cartes d'identités et ton cash!
*Le transport va être déterminé selon le nombre de personnes.*
The final rodeo!
free
18 mai 2025 : Minuit à 3h
On continue en aller sur GA et St-Joseph!
Code vestimentaire : Night time cowgirl (Je veux des paillettes, du brillant, du rose OBLIGATOIRE, du blanc, DES BOTTES DE COWGIRL, et un CHAPEAU de cowgirl OBLIGATOIRE)
À apporter : Tes cartes d'identités et ton cash!
*Le transport va être déterminé selon le nombre de personnes.*
