Activités juin 2024

C'est le moment de s'impliquer dans notre belle communauté ! La Maison des jeunes vous invite donc à venir nous aider pour faire des tatouages ainsi que des sculptures en ballon !
Pique-nique, 8 juin (13h30)
Gratuit
Après avoir fait la cuisine à la Maison des jeunes, il est temps de manger ce que nous avons préparé !
Fête des pères, 15 juin (13h30)
Gratuit
C'est le temps d'inviter les pères à la Maison des jeunes ! Des activités seront prévues tout au long de l'après-midi !
AGA Charny, 20 juin (17h45)
Gratuit
L'assemblée générale annuelle de Charny/Breakeyville est arrivée ! C'est le moment de montrer ce que nous avons fait durant l'année. Il y aura de la nourriture, des prix de présence, et bien plus encore ! Ne manque pas ça !
Aquarium, 27 juin (13h00)
10 $
Tu aimes les animaux ? C'est le moment de venir en voir de toutes sortes avec la Maison des jeunes !
* En cas de pluie, prendre note que l'activité sera reporté en juillet
Beach party, 28 juin (17h00)
5 $
C'est la journée spéciale du mois de juin ! Plusieurs activités seront planifiées pour profiter au maximum du début de l'été !
