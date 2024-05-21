Activités juin 2024

L'assemblée générale annuelle de Charny/Breakeyville est arrivée ! C'est le moment de montrer ce que nous avons fait durant l'année. Il y aura de la nourriture, des prix de présence, et bien plus encore ! Ne manque pas ça !

