22e soirée-bénéfice de la Fondation Les Petits Rois

La fondation Les Petits Rois vous convie à son 22e soirée-bénéfice !





LE 18 OCTOBRE 2023 À 18H30

Les Grands Ballets Canadiens de Montréal

Édifice Wilder - 1435, rue De Bleury, Montréal





Tirages sur place. Règlements du concours .





DÉROULEMENT DE LA SOIRÉE





Cocktail dinatoire: 18h30 • Spectacle: 20h

Mot de blenvenue de Geneviève Borne et de Jean-Philippe Wauthier

Nombreux articles d'exception à l'encan

Présents pour tous les convives

Concert privé haut en émotion





Vous pouvez commander vos billets en ligne ou télécharger le formulaire pdf ici !





MOT DU PRÉSIDENT D'HONNEUR 2023 :





"C'est avec joie que j'ai accepté la présidence d'honneur de la 22e édition de la soirée bénéfice de la fondation des Petits Rois. En tant que membre du conseil d'administration, je suis impressionne par l'énergie et la ténacité avec laquelle Vânia Aguiar et son équipe se vouent à la mission de notre organisme.





Avant eu la chance de côtoyer au quotidien un oncle vivant avec une déficience intellectuelle, j'apprécie a sa juste valeur la différence que nous pouvons tous avoir dans la vie de ces jeunes pleins de promesses. En leur permettant de s'épanouir, d'apprendre et de se développer dans la société, nous leur offrons aussi l'opportunité de se sentir utiles, aimés et valorisés. Et nous nous donnons nous aussi la chance de grandir à leur contact. Du fond du cœur, toute ma gratitude pour votre générosité, votre solidarité et votre bienveillance."









François Leclair

Président d'honneur