Collecte de fonds pour Projet Monarques

Co-porte-paroles : Marie Malavoy, professeure et femme politique, et Richard Giguère, Brigadier Général à la retraite des Forces armées Canadiennes





Date : 8 novembre 2022

Heure : 17h à 19h suivi de la Première du Projet Monarques

Lieu : Foyer Orford de la salle Maurice O’Bready du Centre culturel de l’Université de Sherbrooke

Formule : Cocktail dînatoire avec encan silencieux

Objectif : Soutenir la diffusion du Projet Monarques





Objectif de la Collecte de fonds

Permettre de faire connaître et faire voyager la création du Projet Monarques, en français et en anglais. Projet Monarques donne une voix à des vétéran.e.s, à des familles de militaires et à leurs proches, isolé.e.s, aux prises avec les conséquences multiples du stress post-traumatique dans leur vie ; un voyage révélateur de secrets et de silences, qui va au-delà du « je » pour témoigner de l’existence humaine.





(...)Je ne suis pas atteint de PTSD. Par contre, mon fils l’est à un niveau sévère depuis une quinzaine d’années. Malgré tout ce qu’il a pu me raconter afin que je puisse le comprendre, je n’ai jamais atteint un niveau de compréhension qui m’aurait peut-être permis de faire moins d’erreurs. Aujourd’hui, au fur et à mesure que se déroulait la lecture de la pièce, je me rendais compte qu’en bout de ligne je n’avais rien compris de ce qu’il avait maintes fois tenté de m’expliquer envers le pourquoi il avait changé à ce point et il aurait tant aimé et tant souhaité pouvoir me le faire comprendre(...)

Michel Albert, spectateur présent à la lecture du Musée National des Beaux-Arts à Québec, mai 2022





La soirée 5 à 7

Ayant lieu au Centre culturel de l’Université de Sherbrooke, en amont de la grande Première du projet Monarques, vous aurez le plaisir de rencontrer les co-porte-paroles du Projet Monarques, Marie Malavoy, professeure et femme politique, et Richard Giguère, Brigadier Général à la retraite des Forces armées Canadiennes. La notoriété qui leur est accordée dans leurs milieux respectifs, en plus des grandes qualités humaines qui les définissent, serviront certainement mieux à nous faire comprendre cette réalité ;