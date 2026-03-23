Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier

Organisé par

Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier

À propos de cet événement

29 avril 18h30 - Session d'information "Préparer le départ" Op Reassurance / "Preparing for departure" Information session

Session d'information pré-déploiement - 29 avril 18h30
Gratuit

La session se déroule en ligne. Vous recevrez le lien Teams par courriel suite à votre inscription.

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