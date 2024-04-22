Initiation à la réflexologie

Cet atelier sera animé par la réflexologue Renée Daoust, diplômée de l’Association canadienne de réflexologie en 1996. Sa passion pour son métier l’a amené à approfondir ses connaissances à travers différentes formations, dont des ateliers avec Mme Hanne Marquardt en réflexothérapie, une formation en réflexologie crânio-sacrée avec Dr. Martine Faure-Alderson, une formation en réflexologie ayurvédique avec Mme Sharon Stathis, ainsi qu’une formation en médecine traditionnelle chinoise (MTC) pour n’en nommer que quelques-unes. Sa fascination pour la réflexologie est sans bornes et elle se fera un plaisir de partager sa passion avec les participants de cet atelier. Les personnes intéressées à participer doivent s’inscrire avant le dimanche 7 juillet.

