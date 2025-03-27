29th Annual CEGSS Conference

Reservation of a booth for your promotional materials and professionals. Featured on our social media (LinkedIn, Instagram, Facebook).
Réservation d'un kiosque pour votre matériel promotionnel et vos professionnels. Mise en Vedette sur nos médias sociaux (Linkedin, Instagram, Facebook)
Partner - Associate / Partenaire - Niveau Associé
CA$500
Reservation of a booth for your promotional materials and professionals. Featured on our social media (LinkedIn, Instagram, Facebook). Access our CV bank.
Réservation d'un kiosque pour votre matériel promotionnel et vos professionnels. Mise en Vedette sur nos médias sociaux (Linkedin, Instagram, Facebook). Accédez à notre banque de CV.
Main Partner / Partenaire Principal
CA$1,000
Reservation of a booth for your promotional materials and professionals. Featured on our social media (LinkedIn, Instagram, Facebook). Access our CV bank. Keynote speaking slot of 45 minutes.
Réservation d'un kiosque pour votre matériel promotionnel et vos professionnels. Mise en Vedette sur nos médias sociaux (Linkedin, Instagram, Facebook). Accédez à notre banque de CV. Conférencier.ère principal.e de 45 minutes.
