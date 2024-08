Banquet de Noël interculturel

Le Comité interculturel des générations a le plaisir de vous inviter au banquet de Noël, un événement interculturel.

Au menu : Couscous à la dinde 🥘, animation, musique et plein d'autres surprises !!!

IMPORTANT : L’achat de billets se fera par le biais de la plateforme Zeffy. Cette plateforme est entièrement financée par des contributions volontaires. C’est pourquoi un montant additionnel vous sera proposé lors de votre paiement. Cependant, vous pouvez toujours changer ou supprimer le montant en cliquant sur le menu déroulant et en sélectionnant “Autre” et choisir ” 0 ” (zéro) comme montant.