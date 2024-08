La course du printemps est l'occasion parfaite de se dégourdir les jambes avant la semaine d'examen. Le CCFSI s'est lancé le défi d'accomplir une course de 5 km sur le campus et de recruter le plus d'étudiants et étudiantes en sciences infirmières pour conclure la session en beauté! C'est le moment idéal pour rencontrer les personnes ayant les mêmes intérêts que toi.

Un parcours de 2,5 km (x 2 = 5 km) sécuritaire, sans croisement avec des rues

Sur le campus universitaire

Collations variées fournies gratuitement

Événement amical

Stand animé près du point de départ