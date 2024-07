Au cœur de la biodiversité agricole: Des solutions concrètes aux bénéfices de tous!





Notre hôte au champs: Yan Gordon, Maraîcher. Potager les nues mains





1re partie : Mieux connaître la biodiversité et les services rendus par les espèces en péril sur les terres agricoles.

Victor Grivegnée-Dumoulin - Biologiste et Coordonnateur à l'acquisition de connaissance chez Corridor appalachien





2e partie : Créez des solutions fondées sur la nature et récoltez les bénéfices. Des exemples in situ : Aménagement de bandes riveraines élargies, pratique de fauchage, aire de nidification, etc.

Frédérique Gagné, conseillère en agroenvironnement et coordonnatrice du programme ALUS Montérégie, UPA Montérégie

Xavier Potvin - Technicien en agroenvironnement à l'UPA





3e partie: Découvrez les principales options de conservation volontaire en terre privée dans le contexte agricole.

Philippe Di Pietrantonio - Conseiller en conservation chez Corridor appalachien





* Réseautage et petites bouchées servis sur place!