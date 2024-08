Conférence virtuelle de Nathalie Munger : S’aventurer à vélo sur l’unique route canadienne menant à l’océan Arctique

Parcourir plus de 1 500 kms en 9 jours en autonomie complète sur une route essentiellement en gravelle, vous croyez que ce n’est pas possible ? Hé bien oui ! Erick et Nathalie l’ont fait, de Whitehorse à Tuktoyaktuk où ils ont pu tremper leur gros orteil dans l’océan Arctique. Venez découvrir ce qui les a motivés à relever ce défi et comment ils ont pu y parvenir.

Erick Banszak est ultra-cycliste, Nathalie Munger est cyclotouriste. Ensemble, ils rêvent de parcourir différentes régions éloignées tout en repoussant leurs limites.

La totalité des sommes amassées sera remise à la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer afin de lutter contre la maladie.

Merci infiniment de votre soutien!