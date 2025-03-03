Usine-école Siboire

Organisé par

Usine-école Siboire

À propos de cet événement

Ventes fermées

Deuxième anniversaire de l'Usine-école Siboire et dégustation de bières de microbrasseries

Studio de création Fondation Huguette et Jean-Louis Fontaine

Université de Sherbrooke - Campus principal, Boulevard de l'Université, Sherbrooke, QC, Canada

Admission générale
Gratuit
Chaque billet comprend 10 coupons de dégustation de bières (environ 4 oz.), les bouchées, la visite et... l'ambiance festive! Le nombre de billets est limité. Réservez rapidement pour vous assurer d'être des nôtres le 28 mars!

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!