BAL DU PRINTEMPS BLOOM - GROUPE DUROKING - AU PROFIT D'ENFANT SOLEIL - 2E ÉDITION

2440 A. des Laurentides

Laval, QC H7T 1X5, Canada

Table Corporative
4 500 $

Ce billet de groupe inclut une table de 10 personnes.

Commandite KING (25 000$ + tx)
28 743,75 $

Le niveau d’impact par excellence : une visibilité exclusive, des activations distinctives et un positionnement phare au cœur de l’événement + 4 billets

Pour plus d’informations, consultez notre plan de commandite.

Commandite MAJEUR (15 000$ + tx)
17 246,25 $

Un partenariat stratégique offrant une présence marquée et une reconnaissance privilégiée tout au long de la soirée + 2 billets

Pour plus d’informations, consultez notre plan de commandite.

Commandite COEUR (7 500$ + tx)
8 623,13 $

Un engagement affirmé qui augmente votre visibilité tout en démontrant votre soutien concret aux enfants et à leurs familles + 2 billets

Pour plus d’informations, consultez notre plan de commandite.

Commandite ENGAGEMENT ( 5 000$ + tx)
5 748,75 $

Une première implication significative qui positionne votre entreprise comme partenaire solidaire et engagé auprès de la cause + 2 billets

Pour plus d’informations, consultez notre plan de commandite.

Billet INVIDIDUEL
450 $

Accès complet à la soirée incluant le cocktail de bienvenue, le repas gastronomique, la participation à l’encan et l’expérience complète du Bal BLOOM.

DONS
Payez ce que vous pouvez

Pour celles et ceux qui souhaitent continuer à faire une différence, vous pouvez appuyer cette belle cause en effectuant un don ici.

