BAL DU PRINTEMPS BLOOM - GROUPE DUROKING - AU PROFIT D'ENFANT SOLEIL - 2E ÉDITION

À propos de cet événement
Ce billet de groupe inclut une table de 10 personnes.
Le niveau d’impact par excellence : une visibilité exclusive, des activations distinctives et un positionnement phare au cœur de l’événement + 4 billets
Un partenariat stratégique offrant une présence marquée et une reconnaissance privilégiée tout au long de la soirée + 2 billets
Un engagement affirmé qui augmente votre visibilité tout en démontrant votre soutien concret aux enfants et à leurs familles + 2 billets
Une première implication significative qui positionne votre entreprise comme partenaire solidaire et engagé auprès de la cause + 2 billets
Accès complet à la soirée incluant le cocktail de bienvenue, le repas gastronomique, la participation à l’encan et l’expérience complète du Bal BLOOM.
Pour celles et ceux qui souhaitent continuer à faire une différence, vous pouvez appuyer cette belle cause en effectuant un don ici.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!