Lab22 - Laboratoire d'innovations sociales et environnementales

Organisé par

Lab22 - Laboratoire d'innovations sociales et environnementales

À propos de cet événement

2e édition du Rendez-vous pédagogique du Lab22

4777 Av. Pierre-De Coubertin

Montréal, QC H1V 1B3, Canada

Admission gratuite
Gratuit

Pour s'assurer que le coût ne devienne pas un obstacle à votre participation!

Tarif réduit
35 $

Pour couvrir les frais liés au dîner et aux collations offertes pendant l'événement

Tarif régulier
100 $

Pour nous permettre de couvrir les frais réels liés à votre participation à cet événement.

Tarif solidaire
150 $

Pour nous permettre de continuer à faire vivre la mission du Lab22.

Grâce à votre soutien, vous nous aidez à investir dans la transition socioécologique des écoles secondaires partout à travers le Québec.

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