2e édition du Tournoi de Golf de la BASE

Forfait OR



- Visibilité dans la salle en soirée (affichage fourni par le commanditaire)

- Visibilité à l’accueil et sur le terrain (fourni par le commanditaire)

- Médias : Radio, journaux, Gatineau.TV

- Médias: Envois courriel, rapport annuel, réseaux sociaux, site web

- Mention pendant la soirée

- Nombre de participants au golf avec souper (4 joueurs)

- Logo dans les feuillets de jeux*

- Affichage à un trou (2x2pi)*

- Logo à l’écran pendant la soirée*



*Faites parvenir le logo en format vectoriel (.ai ou .eps) et format PNG sans fond à [email protected]