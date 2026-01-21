Banque Alimentaire Services Entraide (BASE)

Organisé par

À propos de cet événement

2e édition du Tournoi de Golf de la BASE

1170 Chem. d'Aylmer

Gatineau, QC J9H 7L1, Canada

Quatuor: Golf et souper (4 joueurs) item
800 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Golf et Souper pour 4 joueurs


- Option végétarienne disponible.
- Pour toutes allergies ou restrictions alimentaires, veuillez nous contacter au [email protected]

Reçu d'impôt généré automatiquement

1 joueur: Golf et Souper item
200 $

Golf et Souper pour 1 joueur


Pour toutes allergies ou restrictions alimentaires, veuillez nous contacter au [email protected]

Souper Seulement item
95 $

Souper Seulement


- Option végétarienne disponible.

Forfait OR item
3 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Forfait OR

- Visibilité dans la salle en soirée (affichage fourni par le commanditaire)
- Visibilité à l’accueil et sur le terrain (fourni par le commanditaire)
- Médias : Radio, journaux, Gatineau.TV
- Médias: Envois courriel, rapport annuel, réseaux sociaux, site web
- Mention pendant la soirée
- Nombre de participants au golf avec souper (4 joueurs)
- Logo dans les feuillets de jeux*
- Affichage à un trou (2x2pi)*
- Logo à l’écran pendant la soirée*

*Faites parvenir le logo en format vectoriel (.ai ou .eps) et format PNG sans fond à [email protected]

Forfait ARGENT item
1 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

Forfait ARGENT

- Médias: Envois courriel, rapport annuel, réseaux sociaux, site web
- Mention pendant la soirée
- Nombre de participants au golf avec souper (2 joueurs)
- Logo dans les feuillets de jeux*
- Affichage à un trou (2x2pi)*
- Logo à l’écran pendant la soirée*

Forfait BRONZE item
500 $

Forfait BRONZE

- Logo dans les feuillets de jeux*
- Affichage à un trou (2x2pi)*
- Logo à l’écran pendant la soirée*

Affichage à un trou item
250 $

Affichage à un trou

Communiquez avec nous - [email protected]

Animation d'un trou item
300 $

Commandite d'un trou

- Affichage à un trou avec animation ou kiosque.
Communiquez avec nous - [email protected]

Commandite: Cocktail item
1 500 $

Commandite Cocktail
*Peut être partagée*

Offre d'un coupon par participant pour une consommation - bière ou vin.

Logo sur les réseaux sociaux, site web, envois courriel, sur un trou et mention lors des présentations.

Commandite: Boîte à gouter item
2 500 $

Commandite Boîte à gouter
*Peut être partagée*
2500$ ou valeur équivalente.
Un gouter léger pour tous les participants et bénévoles avant le début du golf.
Logo sur les réseaux sociaux, site web, envois courriel, sur un trou et logo sur la boîte à lunch et mention lors des présentations.

Commandite: Vin aux tables item
2 700 $

Commandite: Vin aux tables

Logo sur les réseaux sociaux, site web, envois courriel, sur un trou et étiquettes ajoutées aux bouteilles avec logo du commanditaire.

Ajouter un don pour Banque Alimentaire Services Entraide (BASE)

$

