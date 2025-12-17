🏫🌞2e paiement - 2025 - 2026 - École Arabe Qobaa🌞🏫

Organisé par
À propos de cet événement
Brossard, QC J4Z 3G4, Canada
Deuxième paiment de frais de cours école Arabe Qobaa pour deux enfants
Deuxième paiement de frais de cours école Arabe Qobaa pour trois enfants
Deuxième paiement de frais de cours école Arabe Qobaa pour quatre enfants
Cas particulier. Ne pas utiliser ce ticket sauf si nous vous avons demandé de le faire. Merci.
Please do not select this ticket, unless we asked you to do so. Thanks
Cas particulier. Ne pas utiliser ce ticket sauf si nous vous avons demandé de le faire. Merci.
Please do not select this ticket, unless we asked you to do so. Thanks
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!