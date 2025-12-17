ICC Brossard - CCI Brossard (LE JARDIN D'ÉTÉ - ÉCOLE QOBAA)

Organisé par

ICC Brossard - CCI Brossard (LE JARDIN D'ÉTÉ - ÉCOLE QOBAA)

À propos de cet événement

🏫🌞2e paiement - 2025 - 2026 - École Arabe Qobaa🌞🏫

5905 Grande-Allée

Brossard, QC J4Z 3G4, Canada

Deux enfants (paiement partiel)
330 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

Deuxième paiment de frais de cours école Arabe Qobaa pour deux enfants

Trois enfants (paiement partiel)
495 $
C'est un billet de groupe, il inclut 3 billets

Deuxième paiement de frais de cours école Arabe Qobaa pour trois enfants

Quatre enfants (paiement partiel)
650 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Deuxième paiement de frais de cours école Arabe Qobaa pour quatre enfants

Special Case - Cas particulier
185 $

Cas particulier. Ne pas utiliser ce ticket sauf si nous vous avons demandé de le faire. Merci.

Please do not select this ticket, unless we asked you to do so. Thanks

Special Case - Cas particulier 2
50 $

Cas particulier. Ne pas utiliser ce ticket sauf si nous vous avons demandé de le faire. Merci.

Please do not select this ticket, unless we asked you to do so. Thanks

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!