Concert de fin d'année 2024 ! Option et Concentration - 1er cycle

Concert de fin d'année du 1er cycle du programme Option et Concentration de l'École Joseph-François-Perrault.





Venez apprécier les étudiants de l'Harmonie option 1A sous la direction de Valérie Bellefeuille; de l'Harmonie option 1B sous la direction de Stefany Breton; de l'Orchestre à cordes option 1 et de l'Orchestre à cordes concentration 2 sous la direction de Kristin Molnar; de l'Harmonie concentration 1 et l'Harmonie concentration 2A sous la direction de Marianne Cantin; de l'Harmonie concentration 2B sous la direction de Stefany Breton et finalement de l'Harmonie Concentration 3 sous la direction de Marianne Cantin pour un concert enrichissant qui couronne cette année scolaire trépidante.





Le programme complet sera disponible une semaine avant le concert et ne sera disponible qu'en format numérique.



Nous vous encourageons à venir en transport en commun, mais des places de stationnement sont disponibles à l'arrière de l'école et avec parcomètre sur la rue Calixa-Lavallée.





Au plaisir de vous retrouver et bon concert !