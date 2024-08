Le passeport régulier vous donne accès à toutes les séances en salles de la 9e édition du Festival Courts d'un soir, qui aura lieu du 4 au 11 avril 2024, à la Cinémathèque québécoise et au Cinéma du Musée.





Ce passeport vous donne accès pour 60$ aux 8 séances régulières et aux 2 séances spéciales du festival (valeur de 115$). Le tarif réduit, disponible pour les étudiant·e·s et les personnes de 55 ans et plus est à 46$ (un justificatif sera exigé pour récupérer le passeport.





Ce passeport vous donne accès :





SÉRIE D’OUVERTURE - Discrètes de Sophia Belahmer et Juliette Gosselin.

4 avril à 18h | Cinéma du Musée

*Sur invitation dans la limite des places disponibles





SÉRIES COURTES 1

Programme de 3 séries courtes nationales

Vendredi 5 avril, 18h | Cinémathèque québécoise





EN PARALLÈLE

Programme de 8 courts-métrages

Samedi 6 avril, 17h | Cinémathèque québécoise





EN COMPOSITION

Programme de 8 courts-métrages

Dimanche 7 avril, 17h | Cinémathèque québécoise





SÉRIES NATIONALES DE FORMAT MOYEN

Programme de 4 séries nationales

Dimanche 7 avril, 19h | Cinémathèque québécoise





EN AMOUR

Programme de 7 courts-métrages

Lundi 8 avril, 18h | Cinémathèque québécoise





LES MÉTÉORITES de Nadia Louis-Desmarchais

Projection des 4 premiers épisodes de la série

Mardi 9 avril, 18h | Cinémathèque québécoise

*En présence de l’équipe pour un Q&A animé par le Fonds des médias du Canada





SÉRIES COURTES 2

Programme de 3 séries courtes nationales

Mercredi 10 avril, 18h | Cinémathèque québécoise





EN RACINEMENT

Programme de 7 courts-métrages

Jeudi 11 avril, 18h | Cinémathèque québécoise





SÉRIE DE CLÔTURE : J'ADORE LE JUS d’Alec Pronovost

Jeudi 11 avril, 20h | Cinémathèque québécoise









Il est nécessaire de récupérer votre passeport au Bistro Unis TV du festival AVANT de vous présenter aux projections pour avoir accès aux séances. Les informations de récupération du passeport vous seront envoyées par courriel en amont du festival.

Le Bistro Unis TV est situé à l'Esplanade tranquille, au 1442 rue Clark.





*Ce passeport ne vous donne pas accès aux activités professionnelles. Pour avoir accès aux Journées Pro, vous devez détenir un passeport pro ou un passe Journées Pro disponibles sur notre site internet.