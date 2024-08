Programmes d'entraînement Némésis. Féminin dimanche. (avril-mai)

Risques liés au volleyball

Des risques et dangers sont reliés à la pratique du volleyball. Des exemples de tels risques incluent, mais ne se limitent pas à des efforts physiques rigoureux, chutes ou collisions, déshydratation, défaut mécanique d’équipement de volleyball et transport pour se rendre et revenir de l’événement, activité ou compétition. Les blessures subies au volleyball peuvent être sévères. Les règlements existent pour augmenter le niveau de sécurité pour moi-même et les autres et que ceux-ci doivent être suivis en tout temps.





Chaque inscription inclut les frais d'adhésion au club de 25$ et les taxes applicables. L'adhésion est valide pour la session en cours.

Si le club doit annuler des entraînements, une date ultérieure ou des programmes différents vous seront proposés pour la reprise de la séance.

En cas de désistement, un remboursement sera émis en utilisant la formule de péréquation du club, moins des frais d’administration de 50$ et moins les frais d’adhésion.

Le montant remboursé sera calculé en ajoutant 48 heures après la demande de remboursement.

Note : au moment du paiement, la plateforme Zeffy que nous utilisons vous invitera à faire un tips. Ce tips n'est PAS obligatoire, vous pouvez choisir "autre" et 0$.

Zeffy est une plateforme de paiement pour les OBNL qui nous reverse 100% des paiements sans frais, contrairement aux autres plateformes qui retiennent plus de 2.5% + un frais fixe pour chaque transaction. Nous les remercions de nous permettre d'accepter les paiements en ligne, ce qui simplifie grandement notre gestion et permet aux membres de payer par carte de crédit.