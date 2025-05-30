2e levée de fonds annuelle All in Lucky 7 - Soirée Cocktail & Casino

Organisé par
Mont-Royal, QC H4T 1H4, Canada
Ce billet vous donne un accès exclusif à notre soirée cocktail et casino comprenant des Spécialités culinaires, un Bar ouvert* de première qualité, le Service de valet et un divertissement DJ pour vous faire danser toute la soirée et vivez la chance des 7 aux tables de casino.
*Événement 18+ : Cet événement est exclusivement réservé aux personnes âgées de 18 ans et plus.
Ce billet inclut tous les services offerts dans l’admission ‘All in Lucky 7’, avec les spécialités supplémentaires suivantes : Table à dîner réservée à proximité du bar, service d’une bouteille, service de boissons à table toute la soirée.
*Tous les billets de groupe seront fournis dans un seul fichier PDF consolidé. Chaque billet individuel, avec un code QR unique, sera inclus dans ce fichier. Veuillez vous assurer que chaque invité reçoive son billet individuel et soit prêt à présenter son code QR à l’entrée de l’événement.
Ce billet inclut tous les services offerts dans l’admission ‘All in Lucky 7’, avec les spécialités supplémentaires suivantes : Table à dîner réservée à proximité du bar, service de 2 bouteilles, service de boissons à table toute la soirée.
Ce billet inclut tous les services offerts dans l’admission ‘All in Lucky 7’, avec les spécialités supplémentaires suivantes : Espace lounge avec canapé réservé, service de 2 bouteilles, service de boissons à table toute la soirée.
Ce billet inclut tous les services offerts dans l’admission ‘All in Lucky 7’, avec les spécialités supplémentaires suivantes : Espace lounge avec canapé réservé, service de 3 bouteilles, service de boissons à table toute la soirée.
