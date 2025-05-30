2e levée de fonds annuelle All in Lucky 7 - Soirée Cocktail & Casino

Ce billet inclut tous les services offerts dans l’admission ‘All in Lucky 7’, avec les spécialités supplémentaires suivantes : Table à dîner réservée à proximité du bar, service d’une bouteille, service de boissons à table toute la soirée.





*Tous les billets de groupe seront fournis dans un seul fichier PDF consolidé. Chaque billet individuel, avec un code QR unique, sera inclus dans ce fichier. Veuillez vous assurer que chaque invité reçoive son billet individuel et soit prêt à présenter son code QR à l’entrée de l’événement.

*Événement 18+ : Cet événement est réservé exclusivement aux personnes âgées de 18 ans et plus.