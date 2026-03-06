Carnet Plein Air

Organisé par

Carnet Plein Air

À propos de cet événement

3/06/26 Visite du Refuge pour animaux MysticWolf

379 Chem. Bulwer

Martinville, QC J0B 2A0, Canada

Adultes
Gratuit

Vos dons seront acceptés sur place au refuge. Merci!

Nombre de places limité - Réservation obligatoire

S'il n'y a plus de place, vous pouvez nous écrire pour être sur la liste d'attente: [email protected]


Enfant
Gratuit

Nombre de places limité - Réservation obligatoire


Guide | accompagnateur | bénévole
Gratuit

Si vous désirez nous aider dans l'encadrement du groupe (notamment s'il y a beaucoup d'enfants), faites-le ici.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!