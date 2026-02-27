Organisé par

Fondation Annette Cimon Lebel inc.

À propos de cet événement

30e édition - Journée de golf

132 Rte de la Montagne

Notre-Dame-du-Portage, QC G0L 1Y0, Canada

Golf et souper pour les entreprises
160 $

Golf et souper, prix incluant la voiturette

Golf et souper pour les particuliers
160 $

Golf et souper, prix incluant la voiturette

Souper pour les entreprises
55 $

Souper du soir sans participation au golf

Souper pour les particuliers
55 $

Souper du soir sans participation au golf

Commandite Grand partenaire
250 $

Votre nom sur le site Internet; logo sur une affiche sur un trou avec d’autres partenaires, logo sur le programme de la journée, etc.

Commandite Exceptionnelle
500 $

Même visibilité que Grand partenaire + logo avec mention commanditaire exceptionnel sur un trou; nom sur notre napperon, logo sur les tables, avec mention en soirée

Commandite Rassembleur
850 $

4 inscriptions au golf et souper; votre nom sur le site Internet; logo sur une affiche sur un trou avec d’autres partenaires, etc.

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