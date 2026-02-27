30e édition - Journée de golf

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À propos de cet événement
Golf et souper, prix incluant la voiturette
Golf et souper, prix incluant la voiturette
Souper du soir sans participation au golf
Souper du soir sans participation au golf
Votre nom sur le site Internet; logo sur une affiche sur un trou avec d’autres partenaires, logo sur le programme de la journée, etc.
Même visibilité que Grand partenaire + logo avec mention commanditaire exceptionnel sur un trou; nom sur notre napperon, logo sur les tables, avec mention en soirée
4 inscriptions au golf et souper; votre nom sur le site Internet; logo sur une affiche sur un trou avec d’autres partenaires, etc.
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