Inscription de bénévoles - YÉ DAY FEST

Le YÉ DAY FEST arrive très vite, et nous avons besoin de votre aide pour faire de cette 1er édition un succès pour toute la communauté de Rossland. Le 25 mai, nous nous unissons pour fêter la joie de vivre de la communauté francophone avec une aire de défis, des animations, de la musique et nourritures francophones. Toutes les informations ici.





Merci de votre intérêt pour être bénévole à cette occasion.

En fonction du rôle pour lequel vous vous inscrivez, vous devez compter environ 3,5-4 heures de bénévolat.





Pour vous inscrire en tant que bénévole:

1. Choissisez à quelle tâche vous souhaitez être attitré.e

2. Sur la page suivante, choississez votre plage horaire si nécessaire.

3. Vous pouvez inscrire plus d'un bénévole à la fois ou vous inscrire à plusieurs tâches!





Le jour de l'événement, vous recevrez une carte pour votre lunch: soit pour Holly Crêpes (food truck sur place) ou Under The Belly, et un pin à attacher sur vous pour démontrer votre superbe implication.





MERCI 1000x !