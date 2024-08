Transfert des connaissances : préservez la mémoire de votre organisation

Atelier interactif (places limitées)





En collaboration avec le CSMO-ÉSAC, nous vous proposons de prendre le temps de réfléchir à vos pratiques de transfert des connaissances. Un défi qui touche 44% des organisations de notre milieu!

Le secteur de l’économie sociale et de l’action communautaire n’échappe pas au roulement de personnel. Cette situation n’est pas sans conséquences pour les organisations qui sont appelées à jongler avec ces départs et, avec eux, à la possible perte d’un savoir-faire unique, innovant et propre au secteur. La planification du transfert des connaissances peut vous éviter bien des maux de tête!

Objectifs :

Comprendre les enjeux et les raisons du transfert des connaissances;

Identifier les connaissances (tacites et explicites) pour vous assurer de ne rien laisser filer;

Réviser, bonifier et compléter la description de poste de la personne clé qui quittera ou a quitté l’organisation;

Concevoir le début d’ un plan d’action en transfert des connaissances;

Réfléchir sur ses pratiques en échangeant entre pairs.

Merci de bien vouloir répondre à ce questionnaire : https://fr.surveymonkey.com/r/QPCAFJAB090222

Il permettra de connaître vos besoins, vos attentes, votre contexte, ainsi que les connaissances actuelles au regard de la problématique traitée.







À l’animation :

Claire Brochu – CRIA, ACC, coach en ressources humaines, formatrice du CDSEP (Carrefour du Développement Social par l'Éducation Populaire)

Claire cumule plus de 25 ans d’expérience en ressources humaines au sein de la grande entreprise ainsi que

la PME dans différents secteurs d’activités, incluant 7 ans dans le milieu communautaire et l’action bénévole. Ayant une bonne compréhension des enjeux dans les organisations, Claire est reconnue pour son professionnalisme et par l’atteinte des résultats.

Étant passionnée par le développement du potentiel humain, elle se démarque aussi par sa facilité d’approche et de ses habiletés à établir la confiance favorisant ainsi des relations harmonieuses entre différentes parties prenantes dans les mandats qui lui sont confiés.



******

Cet atelier s’adresse aux gestionnaires, responsables des ressources humaines et toutes les personnes du secteur de l’économie sociale et de l’action communautaire qui doivent planifier un transfert des connaissances.

Inscrivez-vous vite les places sont limitées !

Afin de favoriser l'accès au plus grand nombre possible d'organisations, merci de vous coordonner et de n'inscrire qu'une seule personne de votre organisme.



Merci de prendre en note que cette programmation s’adresse uniquement aux personnes œuvrant au sein d’OBNL, employés, membres du conseil d’administration ou d’autres comités, représentant officiellement l’organisation. Nous ne serons pas en mesure d’accepter les inscriptions d’acteurs de soutien (consultants, travailleurs autonomes, individus). Merci de votre compréhension.





Nous tenons à présenter des événements sans obstacle. Si vous avez besoin de mesures qui ne sont pas proposées ci-dessus (par exemple, une traduction en langue des signes du Québec), n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante : [email protected]