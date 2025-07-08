32e Congrès de la Sécurité Routière

299$ + tx | Jeudi 11 septembre 2025 - Accès exclusif aux membres en règle de l'ASMAVERMEQ | Inclus Cocktail et Souper gastronomique.
399$ + tx | Vendredi 12 septembre 2025 - Accès au Salon des Affaires et au Salon des Conférences. Inclus le déjeuner-brunch, les pauses café et le dîner.
455 $ + tx | Vendredi 12 septembre 2025 - Accès au Salon des Affaires et au Salon des Conférences. Inclus le déjeuner-brunch, les pauses café et le dîner.
375$ + tx | Vendredi 12 septembre 2025 - Inclus Cocktail réseautage, Souper gastronomique & Spectacle
399$+ tx | Vendredi 12 septembre 2025 - Inclus Cocktail réseautage, Souper gastronomique & Spectacle
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!