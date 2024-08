Jeux de mots et d’écriture - Créative Writing Night

Jeux de mots et d’écriture

Passionné par les mots et la créativité littéraire? Rejoignez-nous à l'AFKO pour une soirée inédite où Sophie vous guide à travers un voyage captivant au sein des possibilités infinies des mots.

Lors de cette expérience enrichissante, Sophie vous propose une série d'exercices ludiques et inspirants qui non seulement stimulent votre imagination mais vous permettent également de vous connecter les uns aux autres de manière simple et authentique. Que vous soyez un écrivain en herbe ou un amateur de jeux d'esprit, cette soirée est conçue pour tous ceux qui cherchent à explorer leur créativité et à partager leurs histoires.

C’est une occasion unique de laisser libre cours à votre imagination, d'explorer de nouvelles perspectives et de célébrer la beauté de l'expression écrite.

Dates:

11 juillet

23 juillet

15 août

Heure : 18h30 à 20h00

Lieu : AFKO, 807 Baker Street, Nelson

Venez nous rejoindre pour une expérience enrichissante où chaque session promet d'être un voyage de découverte, de créativité et de connexions significatives à travers l'art de l'écriture. Ne manquez pas cette occasion - réservez votre place dès maintenant pour une soirée inoubliable à l'AFKO !

An evening of writing games

Join us at AFKO for an evening dedicated to unleashing your creativity through the power of words. Led by Sophie, these sessions will explore the limitless possibilities of language, blending playful prompts with opportunities to connect authentically with each other.

These interactive sessions are designed to inspire and engage participants of all writing levels. Whether you're a seasoned wordsmith or just starting out, Sophie's guided explorations will encourage you to express yourself freely and imaginatively.

Dates:

July 11th

July 23rd 23rd

August 15th

Time: 6:30 PM to 8:00 PM

Location: AFKO, 807 Baker Street, Nelson

Come and join us for an enriching experience where each session promises to be a journey of discovery, creativity, and meaningful connections through the art of writing. Don’t miss out – reserve your spot now for an unforgettable evening at AFKO!