Colloque Provincial Parkinson Québec - Agir aujourd'hui, mieux vivre demain (U)

Le colloque provincial est un événement dédié aux personnes vivant avec la maladie de Parkinson et à leurs proches. Il a pour objectif de les informer et de les accompagner dans leur parcours de soins et de vie.





Au cours de cette journée, des intervenants de renom, issus du monde médical, scientifique et psychologique, présenteront des conférences et des ateliers sur des sujets d'actualité et d'intérêt liés à la maladie de Parkinson. Ils aborderont notamment les avancées de la recherche, les traitements innovants, les stratégies d'adaptation, le soutien social et familial, et la qualité de vie.





Ce colloque est exclusivement réservé aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson et à leurs proches, afin de leur offrir un espace privilégié d'échange et de dialogue.





Référez vous au cahier du participant pour vous inscrire et faire vos choix d'ateliers.

Vous pouvez télécharger une version PDF du cahier du participant sur notre site web









JE CONSULTE LE CAHIER DU PARTICIPANT













