Le Vieux Aylmer se sucre le bec EXPOSANTS 2023

Nous sommes bien heureux de vous inviter à participer à l'événement Le Vieux-Aylmer se sucre le bec qui aura lieu de 11h à 16h le samedi 25 et le dimanche 26 mars 2023.



Vous devez être présents les deux jours de l'événement entre 10h45 et 16h15.



Le thème de l'événement est le temps des sucres. L'événement accueille chaque année entre 8 000 et 10 000 personnes. Les places sont limitées. Je vais confirmer votre participation le 7 mars 2023.





Attention, le logiciel de billetterie gratuite Simplyk ajoute automatique une contribution de 15% à la transaction. Pour ne pas faire de don à Simplyk, veuillez sélectionner Autre dans le menu et inscrire 0$. Cela ne changera aucunement votre achat.





Au plaisir!