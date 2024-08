FORUM-CITOYEN: PLAN D'ACTION!

Joignez-vous à nous à n’importe quel moment, aussi longtemps ou brièvement que vous le désirez, le jeudi 9 mai prochain entre 19:00 et 21:00 au centre Robert-Sauvé à Ste-Geneviève (15 734 rue de la Caserne) pour une rencontre où nous aborderons l’élaboration de notre démarche autour de bouchées et de boissons. ☺️





(English below)





L’hiver dernier, nous vous avons présenté les enjeux soulevés concernant nos cinq thématiques. Vous avez contribué à notre démarche en bonifiant les données et en priorisant les enjeux à travailler sur les cinq prochaines années.





Nos chargés de projet et leurs comités ont travaillé ardemment sur l’étude de cette récolte et finalement, la TQNOIM est prête à vous présenter le travail effectué.





Si vous n’avez pas eu la chance de vous joindre à nous lors de notre Assemblée du 11 avril dernier, voici votre opportunité de contribuer de manière proactive à l’avenir de votre quartier. Si vous étiez présents à l’un de nos derniers forums-citoyens de la première phase de notre démarche, la TQNOIM vous invite fortement à venir faire un suivi concernant votre contribution à la discussion portant sur la lutte contre l’exclusion sociale dans Pierrefonds-Roxboro, l’Île-Bizard-Ste-Geneviève et Dollard-des-Ormeaux.





À titre de rappel, nos cinq (5) thématiques:

Un accès à alimentation saine pour tous 🥗

Un accès à des logements abordables et la défense des droits des locataires 🏡

La diversité culturelle et la société d’accueil ❤️

La transition socio-écologique 🌱

L’accès aux services de proximité 🫂

Nous avons hâte de vous voir chers membres et citoyens! C’est un rendez-vous à ne pas manquer le jeudi 9 mai prochain entre 19:00 et 21:00 au centre Robert-Sauvé! 🫶🏾





Join us at any moment, as long or as briefly as you’d like on, Thursday, May 9 from 7:00 p.m. to 9:00 p.m. at the Robert-Sauvé Center in Ste-Geneviève (15 734 rue de la Caserne) for a meeting where we will discuss the development of our approach over appetizers and drinks. ☺️





Last winter, we presented to you the issues raised regarding our five themes. You contributed to the discussion by improving the data and voicing which of the issues you felt we needed to priorly work on over the next five years.





Our project managers and their committees have been working hard on the study of this harvest and finally, the TQNOIM is ready to present the work carried out to you.





If you did not have the chance to join us during our Assembly on April 11, here is your opportunity to proactively contribute to the future of your neighborhood. Or if you were present at one of our last citizen forums concerning the first phase of our plan, the TQNOIM strongly invites you to come and follow up on the status of your contributions to the discussion on the fight against social exclusion in Pierrefonds- Roxboro, Île-Bizard-Ste-Geneviève and Dollard-des-Ormeaux.





As a reminder, here our five (5) themes:

Access to healthy food for all 🥗

Access to affordable housing and tenants' rights advocacy 🏡

Cultural diversity and the host community ❤️

The socio-ecological transition 🌱

Access to local services 🫂

We look forward to seeing you dear members and citizens! Don’t miss it: Thursday, May 9th at the Robert-Sauvé Center anytime between 7pm and 9pm. 🫶🏾