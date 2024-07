🥂 TQNOIM 5 à 7 Happy Hour: Soirée de lancement! 🥂

Rejoignez-nous pour un 5 Ă 7 festif au Centre communautaire Gerry-Robertson le jeudi 11 juillet de 17h Ă 19h, pour cĂ©lĂ©brer le lancement des nouveaux projets de la TQNOIM 🎉.Â





Au programme :Â

dĂ©voilement de notre plan d’action de dĂ©veloppement social,Â

politique RH inclusive,Â

et site web 🌐.Â





Venez rencontrer les membres actifs de notre communautĂ©, Ă©changer des idĂ©es, et renforcer nos liens autour d'un verre et de dĂ©licieuses bouchĂ©es đŸ·đŸ»đŸą.Â





-----------------------------------





Join us for a festive 5 Ă 7 at the Gerry-Robertson Community Center on Thursday, July 11 from 5 PM to 7 PM to celebrate the launch of TQNOIM's new projects 🎉.Â





Highlights includeÂ

the unveiling of our social development action plan,Â

inclusive HR policy,Â

and website 🌐.Â





Meet active community members, exchange ideas, and strengthen our bonds over drinks and delicious bites đŸ·đŸ»đŸą.Â