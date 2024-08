Hoodie gratuit à l'achat d'une tasse SÉRIUM

Grande Promotion du Printemps !

Le printemps est enfin là, et pour célébrer le renouveau de la nature, nous sommes ravis de vous présenter une offre exceptionnelle qui va illuminer votre garde-robe tout en réchauffant vos matinées ! Profitez de notre promotion spéciale printemps pour ajouter une touche de fraîcheur à votre quotidien.

Pour chaque achat d'une de nos tasses SÉRIUM au prix de 10$, vous avez l'opportunité d'acquérir un hoodie de notre ancienne collection GRATUITEMENT !

Nos tasses, parfaites pour vos boissons chaudes préférées, sont conçues pour vous accompagner dans tous vos moments de détente ou lors de vos débuts de journée chargés. Ajoutez à cela un hoodie douillet et stylé de notre collection précédente, et vous êtes paré pour profiter du printemps avec confort et élégance.

Mais attention, une telle offre ne durera pas éternellement ! Vous avez jusqu'au 22 avril 2024 pour passer votre commande