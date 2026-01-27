ASMAVERMEQ

33e Congrès de la Sécurité Routière | 2026

3400 Ch Ste-Foy

Québec, QC G1X 1S6, Canada

La Soirée du Président
373,67 $

325$ + tx | Mercredi 23 septembre 2026 - Accès exclusif aux membres en règle de l'ASMAVERMEQ | Inclus Cocktail & Soirée gastronomique.

Congrès de la Sécurité Routière | Membre
488,64 $

425$ + tx | Jeudi 24 septembre de 8h à 16h et Vendredi 25 septembre 2026 de 8h à midi. Accès au Salon des Affaires et au Salon des Conférences. Inclus deux déjeuner-brunch, 3 pauses café et le dîner buffet du jeudi.

Congrès de la Sécurité Routière | Non-membre
557,63 $

485 $ + tx | Vendredi 12 septembre 2025 - Accès au Salon des Affaires et au Salon des Conférences. Inclus le déjeuner-brunch, les pauses café et le dîner.

Souper & Soirée Casino | Membre
431,16 $

375$ + tx | Jeudi 24 septembre 202 - Inclus Cocktail réseautage, Souper gastronomique & Soirée Casino.

Souper & Soirée Casino | Non-membre
458,75 $

399$+ tx | Jeudi 24 septembre 2026 - Inclus Cocktail réseautage, Souper gastronomique & Soirée Casino

