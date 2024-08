Adhésion à l'Association des Truteau d'Amérique

Soyez des nôtres ! L’Association des Truteau d’Amérique accueille les descendants d’Étienne Truteau et d’Adrienne Barbier ainsi que tous les amateurs d’histoire et de généalogie. Son fonctionnement et ses projets sont financés uniquement avec les cotisations des membres et les dons.





Adhérer à l’Association des Truteau d’Amérique, c’est éprouver la fierté de ses racines familiales et sociales, tout en s'engageant dans des réalisations culturelles et éducatives durables.





L‘adhésion assure en outre des privilèges tels que :

choisir son niveau de cotisation;

recevoir le bulletin La Charpente;

avoir accès à l’Espace des membres du site Internet;

obtenir de l’aide en recherche généalogique;

participer à des sorties culturelles;

bénéficier de promotions.





Pour devenir membre de l’Assocation des Truteau d’Amé ri que,

il suffit de remplir ce formulaire et de payer. Vous pouvez également le poster avec un chèque à :

Association des Truteau d’Amérique

5448, de la Romance

Lévis (Québec) Canada G6X 3A7

Voici plus de détail sur la participation ...