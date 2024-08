Nombre de places limitées à 150 inscriptions.

Daniel Blouin, conférence Sorties de zone

Description de la conférence :

Pour chacun de nous, vient un temps où notre vie professionnelle ou personnelle nous imposent un changement difficile. Qu’on le souhaite ou non. Relever ce défi impliquera automatiquement une sortie de zone de confort stressante et parfois même très angoissante. Les peurs nous freinent trop souvent. La peur de l’inconnu ou de l’échec sont parmi les plus grands obstacles qui nous nuisent dans l’atteinte de nos objectifs. La seule idée de sortir de sa zone de confort pour simplement progresser et grandir est souvent terrifiante. Toutefois, passer à l’action s’avère généralement très salutaire. Daniel Blouin nous raconte ses nombreuses sorties de zone qui lui ont permis de transcender ses peurs pour évoluer. Il met en lumière ses prises de conscience, les éléments déclencheurs, ses doutes, les obstacles rencontrés et les erreurs à éviter afin d’inspirer tous ceux qui sentent le besoin d’aller au bout de leurs capacités mais qui n’osent pas encore passer à l’action.

Description du conférencier :

Bachelier en administration à l’Université Laval à Québec, Daniel Blouin a mené une carrière dans l’univers de la musique. Il a participé à une tournée mondiale de musique avec le groupe américain Up With People. Il est devenu producteur de disques pour plusieurs grandes vedettes de la chanson canadienne. Daniel s’est mérité trois prix de la société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique comme éditeur pour trois chansons les plus populaires de l’année en 2005 et 2006 ainsi que le prix du producteur de disques de l’année à l’ADISQ en 1999 (équivalent canadien de Grammy Awards). Daniel fut également chroniqueur dans le plus grand journal de Québec ainsi qu’animateur des entrevues Sorties de Zone à la télévision. Avec la parution de son best-seller Sorties de Zone et de Entrées de Zone, il entama une nouvelle carrière d’auteur, de coach et de conférencier international.