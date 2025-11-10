Musée du Panthéon des sports du Québec

Musée du Panthéon des sports du Québec

34e Gala d'intronisation - 10 novembre 2025

9555 Boulevard du Golf

Anjou, QC H1J 2Y2, Canada

Billet individuel
275 $

Inclus : une consommation gratuite au cocktail, souper, vin, cérémonies. Reçu de don aux fins d'impôt d'une valeur de 175,00 $/billet.

Table de 8 convives
2 200 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

Inclus : une consommation gratuite au cocktail, souper, vin, cérémonies + table identifiée avec votre logo corporatif. Reçu de don aux fins d'impôt d'une valeur de 1750,00 $/table.

Message personnalisé - format carte professionnelle
250 $

Message personnalisé de félicitations à un intronisé(e) ou pour l'hommage dans le programme souvenir et diffusion sur écran au Gala. Format : 3.25" L X 2" H (matériel graphique doit nous être fourni en format EPS ou PDF haute résolution d'ici le 15 octobre)

Message personnalisé - format bandeau
500 $

Message personnalisé de félicitations à un intronisé(e) ou pour l'hommage dans le programme souvenir et diffusion sur écran au Gala. Format : 7" L X 2" H (matériel graphique doit nous être fourni en format EPS ou PDF haute résolution d'ici le 15 octobre).

Message personnalisé - format demi-page
1 000 $

Message personnalisé de félicitations à un intronisé(e) ou pour l'hommage dans le programme souvenir et diffusion sur écran au Gala. Format : 7" L X 4.5" H (matériel graphique doit nous être fourni en format EPS ou PDF haute résolution d'ici le 15 octobre).

Ajouter un don pour Musée du Panthéon des sports du Québec

$

