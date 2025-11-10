34e Gala d'intronisation - 10 novembre 2025

Organisé par
À propos de cet événement
Inclus : une consommation gratuite au cocktail, souper, vin, cérémonies. Reçu de don aux fins d'impôt d'une valeur de 175,00 $/billet.
Inclus : une consommation gratuite au cocktail, souper, vin, cérémonies + table identifiée avec votre logo corporatif. Reçu de don aux fins d'impôt d'une valeur de 1750,00 $/table.
Message personnalisé de félicitations à un intronisé(e) ou pour l'hommage dans le programme souvenir et diffusion sur écran au Gala. Format : 3.25" L X 2" H (matériel graphique doit nous être fourni en format EPS ou PDF haute résolution d'ici le 15 octobre)
Message personnalisé de félicitations à un intronisé(e) ou pour l'hommage dans le programme souvenir et diffusion sur écran au Gala. Format : 7" L X 2" H (matériel graphique doit nous être fourni en format EPS ou PDF haute résolution d'ici le 15 octobre).
Message personnalisé de félicitations à un intronisé(e) ou pour l'hommage dans le programme souvenir et diffusion sur écran au Gala. Format : 7" L X 4.5" H (matériel graphique doit nous être fourni en format EPS ou PDF haute résolution d'ici le 15 octobre).
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!