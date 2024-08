Commande matériel 8 mars 2024

À COMPLÉTER AVANT LE 20 NOVEMBRE 2023





Ce matériel est produit par le Collectif 8 mars formé du Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec, de la FFQ et l’ensemble des organisations syndicales du Québec.

* Le visuel sera dévoilé sous embargo à la mi-décembre 2023, et au public à la fin du mois de janvier 2024.

** Vous recevrez votre matériel au début du mois de février 2024 .

*** Si vous désirez payer autrement que par carte de crédit, veuillez communiquer avec nous à [email protected].





**** SVP NE PAS PARTAGER LE SLOGAN AU PUBLIC AVANT LE DÉVOILEMENT FIN JANVIER 2024****





Le slogan de l’édition du 8 mars 2024 sera : Ça gronde





Ça gronde en dedans, ça gronde en dehors, ça gronde partout. Partout, les inégalités. Partout, les violences. Partout, les crises. Crise climatique, crise du logement, crise de nos services publics, crise de confiance en nos systèmes. Nos systèmes défaillants, dépassés, à bout de souffle. Nous aussi, on est à boutte. En colère. Et on a peur, parfois. C'est vrai, notre feu pourrait s'éteindre, anéanti par nos peines et nos pleurs. Mais non. Il s'attise, il grandit. Il se nourrit des luttes des unes, s'alimente de l’indignation des autres. Ça gronde, ça bouillonne et ça fulmine. Ça explosera. Ça explose déjà de ce feu qui peut soigner, qui peut solidariser. De ce feu qui peut tout changer.





