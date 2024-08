Atelier partage - Oser l'aventure avec Geneviève

Bonjour Simone,





Je m'appelle Geneviève et j'adore me mettre au défi. Que ce soit en entreprenant des grands changements de vie (déménager dans une grande ville américaine) ou bien des projets ponctuels (me préparer à courir un marathon).





Dans le cadre de cet atelier partage, j'aurai le plaisir de te guider à travers mon expérience et les grands principes de réflexion qui m'habite lorsque j'ose l'aventure!





On peut donc s'attendre à une soirée stimulante où je t'accompagnerai pour réfléchir à la concrétisation d'un projet précis ou même à explorer une idée d'aventure qui te titille l'esprit... aucun rêve n'est trop petit ou trop grand!





Qu'est-ce qu'un atelier partage Chez les Simone?

L'objectif est de te plonger dans un environnement où tes rêves et aspirations peuvent prendre vie. C'est une invitation à découvrir de nouvelles perspectives, à laisser libre cours à ta créativité et à rencontrer d’autres esprits passionnés. Cette approche structurée offre l'opportunité d'apprendre ensemble, à partir d’expériences vécues par d'autres Simone. Inspirée par cette dynamique de partage, je t'encourage vivement à explorer ta propre réalité sur la thématique abordée.





Enfin, les Simone cherchent à offrir une pause bien méritée et l'occasion de célébrer le monde féminin. En d'autres mots, viens comme tu es et on s'occupe du reste.





Tellement hâte de discuter d'aventures avec toi! J'espère que tu seras des nôtres.





Geneviève

[email protected]





Pour devenir membre, tu peux cliquer ici.