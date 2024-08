H23 - Introduction à la sérigraphie avec Leyla Majeri

Cette formation s’adresse aux artistes et créateur(-trice)s dont la pratique est liée aux arts imprimés ou photographiques.Les séances visent l’apprentissage des techniques de base de la sérigraphie et leur mise en pratique en vue de réaliser des projets simples. Les participant(e)s apprendront à concevoir et adapter une image en vue de la transférer sur un écran de sérigraphie au moyen d’une émulsion photosensible et de la reproduire en plusieurs exemplaires. Diverses techniques expérimentales seront également explorées. Chaque participant(e) réalisera une édition limitée en deux couleurs sur papier à l’aide d’encres à l’eau.

Prérequis: Utilisation de base du logiciel Photoshop





Cette formation de 12h se déroulera les mardis 24 et 31 janvier, 7 et 14 février 2023, de 18h à 21h.