CIRIEC-Canada

Organisé par

CIRIEC-Canada

À propos de cet événement

35e Congrès international du CIRIEC

2200 Rue Mansfield

Montréal, QC H3A 3R8, Canada

Billet régulier - Non-membre
950 $

Le billet régulier comprend :

  • Accès aux séances du Congrès
  • Interprétation simultanée (anglais, français et espagnol)
  • Certificat de participation et/ou de présentation de papiers (sur demande)
  • Cocktail de bienvenue du 5 octobre
  • Pause-cafés pour les trois jours du congrès
  • Lunch (déjeuner) les 6 et 7 octobre
  • Souper officiel du 7 octobre

Le transport et l'hébergement ne sont pas inclus.


Tous les tarifs sont indiqués en dollars canadiens (CAD) et comprennent tous les frais.

Billet régulier - Membre CIRIEC (prix lève-tôt)
600 $
Disponible jusqu'au 30 juin

Le tarif « lève-tôt » est réservé aux membres du CIRIEC et est en vigueur jusqu'au 30 juin à 23h55 (heure de Montréal). Après cette date, le tarif régulier de 715 $ s'appliquera.


Le billet régulier comprend :

  • Accès aux séances du Congrès
  • Interprétation simultanée (anglais, français et espagnol)
  • Certificat de participation et/ou de présentation de papiers (sur demande)
  • Cocktail de bienvenue du 5 octobre
  • Pause-cafés pour les trois jours du congrès
  • Lunch (déjeuner) les 6 et 7 octobre
  • Souper officiel du 7 octobre

Le transport et l'hébergement ne sont pas inclus.


Tous les tarifs sont indiqués en dollars canadiens (CAD) et comprennent tous les frais.

Billet régulier - Membre CIRIEC hors OCDE (prix lève-tôt)
550 $
Disponible jusqu'au 30 juin

Le tarif « lève-tôt » est réservé aux membres du CIRIEC et est en vigueur jusqu'au 30 juin à 23h55 (heure de Montréal). Après cette date, le tarif régulier de 650 $ s'appliquera.


Le billet régulier comprend :

  • Accès aux séances du Congrès
  • Interprétation simultanée (anglais, français et espagnol)
  • Certificat de participation et/ou de présentation de papiers (sur demande)
  • Cocktail de bienvenue du 5 octobre
  • Pause-cafés pour les trois jours du congrès
  • Lunch (déjeuner) les 6 et 7 octobre
  • Souper officiel du 7 octobre

Le transport et l'hébergement ne sont pas inclus.


La liste des pays membres de l'OCDE est disponible au lien suivant : https://www.oecd.org/fr/about/members-partners.html


Tous les tarifs sont indiqués en dollars canadiens (CAD) et comprennent tous les frais.

Billet académique - Non-membre
650 $

Le billet académique comprend :

  • Accès aux séances du Congrès
  • Interprétation simultanée (anglais, français et espagnol)
  • Certificat de participation et/ou de présentation de papiers (sur demande)
  • Cocktail de bienvenue du 5 octobre
  • Pause-cafés pour les trois jours du congrès
  • Lunch (déjeuner) les 6 et 7 octobre
  • Souper officiel du 7 octobre

Le transport et l'hébergement ne sont pas inclus.


Tous les tarifs sont indiqués en dollars canadiens (CAD) et comprennent tous les frais.

Billet académique - Membre CIRIEC (prix lève-tôt)
500 $
Disponible jusqu'au 30 juin

Le tarif « lève-tôt » est réservé aux membres du CIRIEC et est en vigueur jusqu'au 30 juin à 23h55 (heure de Montréal). Après cette date, le tarif régulier de 590 $ s'appliquera.


Le billet académique comprend :

  • Accès aux séances du Congrès
  • Interprétation simultanée (anglais, français et espagnol)
  • Certificat de participation et/ou de présentation de papiers (sur demande)
  • Cocktail de bienvenue du 5 octobre
  • Pause-cafés pour les trois jours du congrès
  • Lunch (déjeuner) les 6 et 7 octobre
  • Souper officiel du 7 octobre

Le transport et l'hébergement ne sont pas inclus.


Tous les tarifs sont indiqués en dollars canadiens (CAD) et comprennent tous les frais.

Billet académique - Membre CIRIEC hors OCDE (prix lève-tôt)
450 $
Disponible jusqu'au 30 juin

Le tarif « lève-tôt » est réservé aux membres du CIRIEC et est en vigueur jusqu'au 30 juin à 23h55 (heure de Montréal). Après cette date, le tarif régulier de 530 $ s'appliquera.


Le billet académique comprend :

  • Accès aux séances du Congrès
  • Interprétation simultanée (anglais, français et espagnol)
  • Certificat de participation et/ou de présentation de papiers (sur demande)
  • Cocktail de bienvenue du 5 octobre
  • Pause-cafés pour les trois jours du congrès
  • Lunch (déjeuner) les 6 et 7 octobre
  • Souper officiel du 7 octobre

Le transport et l'hébergement ne sont pas inclus.


La liste des pays membres de l'OCDE est disponible au lien suivant : https://www.oecd.org/fr/about/members-partners.html


Tous les tarifs sont indiqués en dollars canadiens (CAD) et comprennent tous les frais.

Billet étudiant (prix lève-tôt)
250 $
Disponible jusqu'au 30 juin

Le tarif « lève-tôt » est réservé aux membres du CIRIEC et est en vigueur jusqu'au 30 juin à 23h55 (heure de Montréal). Après cette date, le tarif régulier de 295 $ s'appliquera.


Le billet étudiant est réservé aux étudiants et étudiantes. Merci de préciser le nom de l'institution d'enseignement à laquelle vous êtes inscrit⸱es dans le formulaire d'inscription.


Le billet étudiant comprend :

  • Accès aux séances du Congrès
  • Interprétation simultanée (anglais, français et espagnol)
  • Certificat de participation et/ou de présentation de papiers (sur demande)
  • Cocktail de bienvenue du 5 octobre
  • Pause-cafés pour les trois jours du congrès
  • Lunch (déjeuner) les 6 et 7 octobre
  • Souper officiel du 7 octobre

Le transport et l'hébergement ne sont pas inclus.


Tous les tarifs sont indiqués en dollars canadiens (CAD) et comprennent tous les frais.

Billet solidaire - Personnes oratrices et modératrices
250 $

Le tarif solidaire est réservé aux oratrices et orateurs, ainsi qu'aux modératrices et modérateurs de séance, et comprend :

  • Accès aux séances du Congrès
  • Interprétation simultanée (anglais, français et espagnol)
  • Certificat de participation (sur demande)
  • Cocktail de bienvenue du 5 octobre
  • Pause-cafés pour les trois jours du congrès
  • Lunch (déjeuner) les 6 et 7 octobre
  • Souper officiel du 7 octobre

Le transport et l'hébergement ne sont pas inclus.


Tous les tarifs sont indiqués en dollars canadiens (CAD) et comprennent tous les frais.

Personnes accompagnatrices (prix lève-tôt)
250 $
Disponible jusqu'au 30 juin

Le tarif « lève-tôt » est en vigueur jusqu'au 30 juin à 23h55 (heure de Montréal). Après cette date, le tarif régulier de 295 $ s'appliquera.


Ce billet est réservé aux accompagnateurs et accompagnatrices des congressistes, et comprend :

  • Accès aux séances d'ouverture et de fermeture du Congrès
  • Cocktail de bienvenue du 5 octobre
  • Souper officiel du 7 octobre
  • Activités pour les accompagnateurs et accompagnatrices (à confirmer)

Le transport et l'hébergement ne sont pas inclus.


Tous les tarifs sont indiqués en dollars canadiens (CAD) et comprennent tous les frais.

Inscription au souper officiel du 7 octobre seulement
160 $

Ne choisissez pas ce billet si vous avez déjà un billet pour le Congrès. Tous les autres billets donnent déjà accès au souper officiel.


Ce billet est réservé aux personnes qui souhaitent participer au souper officiel du 7 octobre seulement et ne donne accès à aucune autre activité du Congrès.

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