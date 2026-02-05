35e Congrès international du CIRIEC

Le tarif « lève-tôt » est réservé aux membres du CIRIEC et est en vigueur jusqu'au 30 juin à 23h55 (heure de Montréal). Après cette date, le tarif régulier de 715 $ s'appliquera.





Le billet régulier comprend :

Accès aux séances du Congrès

Interprétation simultanée (anglais, français et espagnol)

Certificat de participation et/ou de présentation de papiers (sur demande)

Cocktail de bienvenue du 5 octobre

Pause-cafés pour les trois jours du congrès

Lunch (déjeuner) les 6 et 7 octobre

Souper officiel du 7 octobre

Le transport et l'hébergement ne sont pas inclus.





Tous les tarifs sont indiqués en dollars canadiens (CAD) et comprennent tous les frais.