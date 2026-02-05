35e Congrès international du CIRIEC

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À propos de cet événement
Le billet régulier comprend :
Le transport et l'hébergement ne sont pas inclus.
Tous les tarifs sont indiqués en dollars canadiens (CAD) et comprennent tous les frais.
Le tarif « lève-tôt » est réservé aux membres du CIRIEC et est en vigueur jusqu'au 30 juin à 23h55 (heure de Montréal). Après cette date, le tarif régulier de 715 $ s'appliquera.
Le billet régulier comprend :
Le transport et l'hébergement ne sont pas inclus.
Tous les tarifs sont indiqués en dollars canadiens (CAD) et comprennent tous les frais.
Le tarif « lève-tôt » est réservé aux membres du CIRIEC et est en vigueur jusqu'au 30 juin à 23h55 (heure de Montréal). Après cette date, le tarif régulier de 650 $ s'appliquera.
Le billet régulier comprend :
Le transport et l'hébergement ne sont pas inclus.
La liste des pays membres de l'OCDE est disponible au lien suivant : https://www.oecd.org/fr/about/members-partners.html
Tous les tarifs sont indiqués en dollars canadiens (CAD) et comprennent tous les frais.
Le billet académique comprend :
Le transport et l'hébergement ne sont pas inclus.
Tous les tarifs sont indiqués en dollars canadiens (CAD) et comprennent tous les frais.
Le tarif « lève-tôt » est réservé aux membres du CIRIEC et est en vigueur jusqu'au 30 juin à 23h55 (heure de Montréal). Après cette date, le tarif régulier de 590 $ s'appliquera.
Le billet académique comprend :
Le transport et l'hébergement ne sont pas inclus.
Tous les tarifs sont indiqués en dollars canadiens (CAD) et comprennent tous les frais.
Le tarif « lève-tôt » est réservé aux membres du CIRIEC et est en vigueur jusqu'au 30 juin à 23h55 (heure de Montréal). Après cette date, le tarif régulier de 530 $ s'appliquera.
Le billet académique comprend :
Le transport et l'hébergement ne sont pas inclus.
La liste des pays membres de l'OCDE est disponible au lien suivant : https://www.oecd.org/fr/about/members-partners.html
Tous les tarifs sont indiqués en dollars canadiens (CAD) et comprennent tous les frais.
Le tarif « lève-tôt » est réservé aux membres du CIRIEC et est en vigueur jusqu'au 30 juin à 23h55 (heure de Montréal). Après cette date, le tarif régulier de 295 $ s'appliquera.
Le billet étudiant est réservé aux étudiants et étudiantes. Merci de préciser le nom de l'institution d'enseignement à laquelle vous êtes inscrit⸱es dans le formulaire d'inscription.
Le billet étudiant comprend :
Le transport et l'hébergement ne sont pas inclus.
Tous les tarifs sont indiqués en dollars canadiens (CAD) et comprennent tous les frais.
Le tarif solidaire est réservé aux oratrices et orateurs, ainsi qu'aux modératrices et modérateurs de séance, et comprend :
Le transport et l'hébergement ne sont pas inclus.
Tous les tarifs sont indiqués en dollars canadiens (CAD) et comprennent tous les frais.
Le tarif « lève-tôt » est en vigueur jusqu'au 30 juin à 23h55 (heure de Montréal). Après cette date, le tarif régulier de 295 $ s'appliquera.
Ce billet est réservé aux accompagnateurs et accompagnatrices des congressistes, et comprend :
Le transport et l'hébergement ne sont pas inclus.
Tous les tarifs sont indiqués en dollars canadiens (CAD) et comprennent tous les frais.
Ne choisissez pas ce billet si vous avez déjà un billet pour le Congrès. Tous les autres billets donnent déjà accès au souper officiel.
Ce billet est réservé aux personnes qui souhaitent participer au souper officiel du 7 octobre seulement et ne donne accès à aucune autre activité du Congrès.
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