Lab 360° Évasion Sensorielle

Accès complet à la retraite-brunch, incluant : Ateliers sensoriels et rituels de bien-être Séance de peinture guidée (matériel fourni) Brunch et rafraîchissements Cadeau bien-être à emporter Réseautage avec des femmes inspirantes Accès à l’espace exposantes
65 $ – Admission étudiante
Comprend : Atelier d’aromathérapie et bien-être sensoriel inspiré des Caraïbes Séance d’art-thérapie expressive guidée (matériel fourni) Brunch et rafraîchissements Cadeau bien-être à emporter Accès au réseautage communautaire et au marché des exposantes
65 $ – Enfant (0 à 14 ans)
Admission enfant incluant : Service de garde professionnel sur place pendant toute la durée de l’événement Activités adaptées et encadrement bienveillant Note importante : Un parent ou tuteur doit rester sur les lieux pendant la retraite.
50 $ – Espace exposante (entreprise dirigée par une femme)
Espace réservé aux entreprises dirigées par des femmes. Ce forfait comprend : Une table de 5 pieds + deux chaises Présence dans notre catalogue officiel des exposantes Accès direct aux participantes de l'événement Opportunité de réseautage avec des créatives et des leaders du bien-être
