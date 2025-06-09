Lab 360° Évasion Sensorielle

Espace réservé aux entreprises dirigées par des femmes. Ce forfait comprend : Une table de 5 pieds + deux chaises Présence dans notre catalogue officiel des exposantes Accès direct aux participantes de l'événement Opportunité de réseautage avec des créatives et des leaders du bien-être

