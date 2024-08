F* Risque suicidaire - Échelle de triage Columbia 10 octobre 2024

RISQUE SUICIDAIRE - ECHELLE DE TRIAGE COLUMBIA

CETTE SESSION DE FORMATION EST PROPOSÉE À DISTANCE SUR LA PLATEFORME ZOOM, SE DÉROULERA LE JEUDI 10 OCTOBRE 2024, DE 9H À 16H.

Description de la formation

Au Canada, près de 4000 personnes meurent par suicide chaque année, ce qui correspond à 10 personnes par jour. Les études démontrent que près de 20 % à 50 % des adultes ayant eu des idées suicidaires, un plan ou fait une tentative de suicide ont reçu des services de santé mentale dans l’année précédente. Toutefois, les intervenants ne se sentent pas tous à l’aise d’aborder cette question, de crainte (à tort) d’encourager ou implanter l’idée dans l’esprit du patient; ou encore par manque de ressources/outils pour le faire.

L’évaluation du risque suicidaire est primordiale pour la prévention du suicide puisqu’elle permet une prise de décision informée quant à la prise en charge du patient. Ainsi, il est impératif de donner aux intervenants les outils nécessaires leur permettant d’aborder avec confiance la question du risque suicidaire et d’évaluer de manière standardisée le risque de suicide que présente un client.

L’échelle d’évaluation du risque suicidaire Columbia (Posner et al., 2009) est une échelle permettant d’évaluer les idées suicidaires, leur intensité, ainsi qu’une gamme de comportements suicidaires et parasuicidaires. L’évaluation se fait sous forme de questionnaire semi-structuré, permettant ainsi l’utilisation du jugement clinique pour optimiser la cueillette d’information. L’échelle permet de statuer sur le niveau de risque (faible, modéré ou élevé) que présente le client à court terme. L’outil, pouvant être utilisé de façon répétée pour un même client, permet d’évaluer l’amélioration/détérioration du risque suicidaire en cours de suivi.

Cette formation se déroulera en trois temps. D’abord les participants se verront communiquer de l’information théorique sur les facteurs de risque et de protection du suicide. Ensuite les différentes échelles Columbia seront présentées. Enfin, les participants pourront pratiquer l’utilisation de l’outil via des jeux de rôles.





Profil de la formatrice

Dre Salem est psychologue clinicienne de formation. Elle débute sa carrière comme intervenante dans des milieux communautaires (centre d’hébergement et bureau de suivi communautaire), pour ensuite pratiquer comme psychologue à l’Institut Philippe Pinel de Montréal et au Service Correctionnel du Canada. Dans sa pratique clinique, Dre Salem se spécialise en évaluation et traitement d’une clientèle judiciarisée qui présente des troubles de personnalité complexes ainsi que des troubles mentaux graves et persistants. Elle cumule une vaste expérience en évaluation psychologique, du risque de violence, ainsi que de la thérapie individuelle et de groupe. Elle préconise l'intervention intégrée et adaptée au besoin de chaque patient et l’évaluation de risque à l’aide d’outils standardisés.

Dre. Salem occupe un poste à la direction des services de santé mentale des Forces Armées Canadiennes.

Son rôle consiste à étudier, développer et conseiller les politiques et processus en santé mentale dans une visée de prévention du suicide au sein de cette population.

Elle poursuit parallèlement ses activités de formation, consultation et supervision clinique auprès d'intervenants provenant du milieu hospitalier, correctionnel et communautaire.





Tarifs

Non-membres : 430 $

Membres : 380$

Bénévoles : 190$









Politique d'annulation et remboursement

Nous vous rappelons que l’annulation d’une inscription effectuée 10 jours ouvrables ou plus avant la tenue de la session n’entraîne pas de frais.





Si l’annulation est effectuée dans un délai de moins de 10 jours ouvrables, une pénalité de 50% du prix de la formation s’applique.





Si un participant inscrit ne se présente pas la journée même, 100% du prix de la formation s’applique.





Nous sommes conscients que des imprévus peuvent arriver compte tenu de vos fonctions. Cependant, cette politique est justifiée par le fait que l'ASRSQ s'est engagée à payer les frais relatifs aux formateurs, aux locaux et aux équipements s'il y a lieu. Également, le fait d'annuler au plus vite votre inscription permettra à un participant, de bénéficier de celle-ci.





Nous vous remercions pour votre compréhension.