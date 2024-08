Initiation aux performances audiovisuelles

Avec Maxime Corbeil-Perron

Au delà du film projeté en salle de cinéma, on retrouve maintenant des œuvres audiovisuelles dans des environnements aussi variés qu'inusités.





Lors de cet atelier théorique, l'instructeur fera un survol de l’historique et des différents types de pratique en performance audiovisuelle. Avec l’aide d’exemples concrets qui seront présentés lors de la formation, les participant·e·s découvriront de nouveaux modes de création et de présentation d'œuvres. Divers dispositifs et types de performance seront présentés; notamment en ce qui concerne la vidéo analogique et la performance audionumérique.





📌 Plus d'informations : https://mainfilm.qc.ca/evenements/initiation-performances-audiovisuelles/